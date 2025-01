Bergrheinfeld und Gochsheim: Zwei Einbrüche an einem Tag – Anwohner verjagt den Täter

BERGRHEINFELD UND GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am vergangenen Freitag wurden zwei Einfamilienhäuser im Landkreis Schweinfurt von Einbrechern heimgesucht.

In beiden Fällen gelang es den Tätern, gewaltsam in die Häuser einzudringen und die Anwohner zu überraschen. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich zu melden und Hinweise zu den Taten zu geben.

Einbruch in Bergrheinfeld

In der Friedhofstraße versuchte ein unbekannter Täter gegen 17:45 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Anwohner jedoch zu Hause und wurden durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Der 76-jährige Hauseigentümer erkannte die Situation und reagierte schnell, indem er den Täter durch ein Fenster anschrie. Dies führte dazu, dass der Einbrecher die Flucht ergriff und über die Friedhofstraße in unbekannte Richtung verschwand.

Einbruch in Gochsheim

In der Fichtenstraße gelangte ein weiterer unbekannter Täter gegen 23:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Der Einbrecher brach eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus. Im Inneren durchwühlte der Täter die Räume und suchte nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Täterbeschreibung

Es besteht die Möglichkeit, dass beide Taten von demselben Täter begangen wurden, da sie ähnliche Merkmale aufwiesen. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nach einem Mann mit folgender Beschreibung:

Rundliches Gesicht, ohne Bart

Circa 45 Jahre alt

Ungefähr 175 cm groß, etwa 75 kg schwer

Graue, verwaschene Basecap

Heller Pullover und graue Latzhose

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09721/202-1731.