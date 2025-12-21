Bergrheinfeld: Verkehrsunfall nach Überholmanöver – Alfa Romeo flüchtet von Unfallstelle – Zeugen gesucht
BERGRHEINFELD – Nach einem folgenschweren Verkehrsunfall am Freitagabend auf der A70 sucht die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck nach einem flüchtigen Alfa-Romeo-Fahrer. Durch ein gefährliches Überholmanöver verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von rund 35.000 Euro, als zwei andere Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 55-jähriger Autofahrer befand sich auf der linken Spur, während ein 26-Jähriger in seinem Ford die rechte Spur befuhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand näherte sich der Alfa Romeo mit hoher Geschwindigkeit von hinten, überholte den 55-Jährigen verbotswidrig rechts und scherte unmittelbar vor ihm wieder links ein.
Durch diesen riskanten Spurwechsel erschrak der 55-Jährige und wich nach rechts aus. Dabei touchierte er den Ford des 26-Jährigen, woraufhin beide Fahrzeuge unkontrolliert nach rechts von der Autobahn abkamen und im Grünstreifen zum Stehen kamen. Obwohl es zu keiner direkten Berührung mit dem Wagen des Verursachers kam, setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugenangaben zufolge war der flüchtige Alfa Romeo mit einem Kennzeichen aus dem Vogtlandkreis (V) zugelassen. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.
