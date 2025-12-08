Bernd Schemmel geht in Geldersheim für die Freien Wähler ins Rennen um das Bürgermeisteramt 2026
GELDERSHEIM, LKRS. SCHWEINFURT – Die Freien Wähler Geldersheim haben bei ihrer Nominierungsversammlung am 13. November 2025 Bernd Schemmel einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten für die Wahl 2026 gewählt. Schemmel kündigte an, die Gemeinde mit Bürgernähe, Fachkompetenz und neuer Energie in die Zukunft führen zu wollen.
Bernd Schemmel, der seit vielen Jahren in örtlichen Vereinen engagiert ist und Veranstaltungen mit seiner Veranstaltungstechnik unterstützt, tritt als ehrenamtlicher Bürgermeister an. Dies geschieht, obwohl der Antrag der Freien Wähler, das Bürgermeisteramt als hauptamtliche Vollzeitstelle auszugestalten, von CSU, JL und SPD abgelehnt wurde. Schemmel versprach dennoch, sich uneingeschränkt für die Gemeinde einzusetzen.
Schwerpunkte der Kandidatur
Schemmel legt besonderen Wert auf aktive Mitgestaltung und Bürgernähe. Er betonte, dass Herausforderungen nur durch Miteinanderreden gemeistert werden können. Seine Themenschwerpunkte sind:
Gewerbepark Conn Barracks: Angesichts der möglichen Ansiedlung eines Rechenzentrums für künstliche Intelligenz sieht Schemmel wichtige Aufgaben auf die Gemeinde zukommen. Er fordert, dass Geldersheim eine aktive Rolle bei der Zukunftsgestaltung einnimmt.
Digitalisierung der Verwaltung: Er hält moderne digitale Strukturen für entscheidend, um Verwaltungsprozesse zu beschleunigen, den Bürgerservice zu verbessern und die Zukunftsfähigkeit Geldersheims zu sichern.
Gemeinderatsliste der Freien Wähler
Neben der Bürgermeisterkandidatur stellten die Freien Wähler eine in Bezug auf Alter, Berufs- und Fachkompetenz gut gemischte Liste für die Gemeinderatswahl vor:
Bernd Schemmel, Thomas Hübner, Thomas Starek, Christoph Hammer, Mario Rath, Katrin Geb, Thomas Schmitt, Verena Zethner, Louis Schmittfull, Sabrina Rödemer, Bastian Schemmel, Denise Klement, Karina Niederle und Markus Vogel.
Als Nachrücker wurde Werner Enzinger nominiert.
