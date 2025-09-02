Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Schweinfurt/ 23 neue Nachwuchskräfte starten ihre Zoll Karriere
SCHWEINFURT – Am gestrigen Montag wurden 23 neue Nachwuchskräfte des Zolls in Schweinfurt in das Beamtenverhältnis übernommen. Nach ihrer Vereidigung hieß die Leiterin des Hauptzollamts, Regierungsdirektorin Franziska Schubert, die neuen Zöllnerinnen und Zöllner offiziell willkommen und betonte die Vielseitigkeit ihrer zukünftigen Tätigkeit.
Von den Neueinsteigern absolvieren 17 eine zweijährige Ausbildung für den mittleren Dienst, während sechs einen dreijährigen Bachelorstudiengang für den gehobenen Dienst begonnen haben. Im Rahmen des dualen Systems wechseln sich Theorie und Praxis ab. Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt für den gehobenen Dienst in Münster und für den mittleren Dienst in Erfurt. Die praktischen Phasen verbringen die Nachwuchskräfte in den verschiedenen Bereichen des Hauptzollamts Schweinfurt und an den umliegenden Zollämtern.
Nach erfolgreichem Abschluss werden die jungen Beamten in den unterschiedlichsten Bereichen des Zolls eingesetzt. Das Spektrum reicht von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit über die Zollfahndung bis hin zu Spezialeinheiten. Durch ihre Arbeit tragen sie zur gerechten Erhebung von Steuereinnahmen, zum Verbraucherschutz und zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland bei.
