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BERUFung mit Zukunft: Kostenfreie Coaching-Tage für Frauen im Landratsamt Haßberge

20. Mai 2026Letztes Update 20. Mai 2026
BERUFung mit Zukunft: Kostenfreie Coaching-Tage für Frauen im Landratsamt Haßberge
Beraterin Anja Falkowski steht Frauen bei Fragen und Herausforderungen im beruflichen Kontext mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Valentina Trajkovska
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HASSFURT – Nach der erfolgreichen Resonanz auf die ersten Coaching-Tage setzt die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge ihre Beratungsreihe „Frauen auf Erfolgskurs 2026“ fort. Im Mai und Juni stehen weitere Termine zur Verfügung, um Frauen bei beruflicher Neuorientierung, Karriereplanung oder dem Wiedereinstieg zu unterstützen.

Das Angebot richtet sich an Frauen aus dem Landkreis Haßberge, die vor beruflichen Veränderungen stehen oder Herausforderungen im aktuellen Job bewältigen möchten. In den 90-minütigen Einzelgesprächen bietet die Expertin Anja Falkowski eine neutrale und vertrauliche Beratung an.

Individuelle Beratung – vor Ort oder Online

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Die Coaching-Tage finden jeweils an einem Freitag im Landratsamt Haßfurt statt. Pro Tag werden vier Termine vergeben. Für Frauen, die zeitlich flexibler sein möchten, besteht zudem die Möglichkeit, die Beratung online in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall können auch Termine außerhalb der festgesetzten Coaching-Tage vereinbart werden.

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Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont die Bedeutung des Angebots: „Ob Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Konflikte im Job oder Karriereplanung – wir möchten Frauen direkt und unkompliziert unterstützen, um gemeinsam passgenaue Lösungen zu erarbeiten.“

Termine und Anmeldung

Für die kommenden Coaching-Tage sind noch folgende Zeitfenster verfügbar:

  • Freitag, 22. Mai: 10:00 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

  • Freitag, 19. Juni: 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

Die Beratung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich.

Kontakt für die Anmeldung:

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