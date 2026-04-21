Beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Unfallfluchten und Vandalismus
SCHWEINFURT – Im Verlauf der vergangenen Tage kam es im Schweinfurter Stadtgebiet zu mehreren Vorfällen, bei denen geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern.
Ein Fall ereignete sich am Samstagvormittag im Stadtteil Bergl. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Oskar-von-Miller-Straße wurde ein Cupra Leon zwischen 09:45 Uhr und 10:45 Uhr angefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Vandalismus an der Mainpromenade
Ein weiterer Vorfall wurde aus dem Bereich Am Zollhof gemeldet. Dort parkte zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Samstagvormittag, 10:00 Uhr, ein Hyundai Ioniq 5. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug mutwillig beschädigt. Die Polizei prüft hier einen Fall von Sachbeschädigung.
Unfallflucht im Hinterhof
Bereits zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag kam es in der Luitpoldstraße zu einer weiteren Unfallflucht. Ein schwarzer Audi Q5, der im Innenhof eines Mehrparteienhauses abgestellt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Trotz der Lage abseits der öffentlichen Straße entstand erheblicher Sachschaden, dessen Verursacher flüchtete.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden:
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Polizeiinspektion Schweinfurt: 09721/202-0
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