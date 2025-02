Beschäftigte der Stadt Schweinfurt fordern gerechte Löhne und bessere Bedingungen

SCHWEINFURT – Erste Verhandlungsrunde für Beschäftigte im öffentlichen Dienst ohne Angebot

Am 17. Januar fand die erste Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Dienst von Bund und Kommunen statt. „Leider, wie schon so häufig, gab es kein Angebot“, kritisierte Marietta Eder, Geschäftsführerin von ver.di Schweinfurt. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, überreichten die Beschäftigten der Stadt Schweinfurt an Oberbürgermeister Remelé eine Mehrheitspetition.

„Die Beschäftigten stehen hinter den Forderungen. Es geht um viel. Es geht um gerechte Löhne und es geht um bessere Arbeitsbedingungen“, betonte Eder. Die Beschäftigten machten deutlich, dass sie die durch die Inflation entstandene Lücke endlich schließen wollen und auch bei den Arbeitsbedingungen auf das Niveau anderer Branchen kommen möchten.

Die Forderungen umfassen ein Volumen von 8% mehr Lohn, mindestens jedoch 350 Euro, sowie 200 Euro mehr für Auszubildende bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem soll ein „Meine Zeit Konto“ eingeführt werden, das den Beschäftigten die Wahl zwischen mehr Geld und mehr Freizeit ermöglichen soll, um die Arbeitsbelastung zu verringern.

„An der schwierigen finanziellen Situation bei Bund und Kommunen sind nicht die Beschäftigten schuld, sondern sie sind es, die den Laden am Laufen halten“, erklärte Eder weiter. Angesichts der zahlreichen unbesetzten Stellen im öffentlichen Dienst sei es dringend erforderlich, für bessere Vergütung und attraktivere Arbeitsbedingungen zu sorgen.

Oberbürgermeister Remelé zeigte Verständnis für die Forderungen, wies jedoch auf die angespannte Haushaltssituation der Stadt Schweinfurt hin. „Individuell nachvollziehbar, aber insgesamt nicht zu finanzieren“, lautete seine Einschätzung.