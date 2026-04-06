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Besichtigungstermin für die Markthalle Bad Kissingen

6. April 2026Letztes Update 6. April 2026
Besichtigungstermin für die Markthalle Bad Kissingen
Foto: Julia Milberger
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BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen lädt angehende Gründer sowie erfahrene Unternehmer dazu ein, die Räumlichkeiten des ambitionierten Projekts „Markthalle Bad Kissingen“ persönlich in Augenschein zu nehmen. In der ehemaligen Commerzbank-Filiale am Marktplatz 1 können sich Interessierte am Donnerstag, den 23. April 2026, von 17:00 bis 21:00 Uhr ein Bild von den potenziellen Geschäftsflächen machen.

Das Konzept sieht vor, in zentraler Lage einen dynamischen Treffpunkt für Handel, Dienstleistungen und kreative Visionen zu etablieren. Auf drei Etagen bietet das Gebäude Raum für Pop-up-Flächen, Büro- und Co-Working-Bereiche sowie gastronomische To-Go-Angebote. Auch innovative Ansätze wie Eventflächen, Showrooms oder Escape Rooms sind in der Planung ausdrücklich willkommen.

Testphase und Mietvoraussetzungen

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Die Realisierung des Projekts ist an eine feste Quote gebunden: Die Markthalle wird nur dann eröffnet, wenn mindestens die Hälfte der Erdgeschossflächen – also sechs von insgesamt zwölf Pop-up-Einheiten – zum geplanten Start vermietet sind. Das Projekt startet zunächst in eine sechsmonatige, geförderte Testphase, die bei entsprechendem Erfolg um ein weiteres halbes Jahr verlängert werden kann. Das langfristige Ziel ist ein eigenständiger, wirtschaftlicher Betrieb der Halle.

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Anmeldung und Bewerbungsfrist

Eine Teilnahme am Besichtigungstermin ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessenten können sich hierfür an die Wirtschaftsförderung der Stadt wenden:

Unternehmer und Gründer, die sich eine Fläche in der Markthalle sichern möchten, müssen ihre Bewerbung bis spätestens Montag, den 27. April 2026, einreichen. Die Unterlagen hierfür stehen online zur Verfügung:

www.badkissingen.de/markthalle

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