Besondere Wertschätzung des Ehrenamts in Volkach

15. Januar 2026Letztes Update 15. Januar 2026
Stv. Kommandant Frank Thurn, Wirt & Gastronom Thomas Werner und Kommandant Moritz Hornung (von links nach rechts), freuen sich über die gemeinsame Aktion für die rund 70 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Volkacher Feuerwehr - Foto: Robin Tschischka, Feuerwehr Stadt Volkach
VOLKACH – Das neu eröffnete Lokal „Eßzimmer“ in der Volkacher Hauptstraße setzt ein deutliches Zeichen der Anerkennung für das lokale Ehrenamt. Ab sofort erhalten alle aktiven Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Volkach einen Rabatt von 30 % auf ihren Besuch. Zur Umsetzung dieser Aktion wurden spezielle Bonus-Karten eingeführt, welche die Kommandanten Moritz Hornung und Frank Thurn stellvertretend für die gesamte Mannschaft entgegennahmen.

Kommandant Moritz Hornung betonte bei der Übergabe die Bedeutung einer solchen Geste für die Motivation der Truppe. Er verwies dabei auf die enorme Bilanz des vergangenen Jahres, in dem die ehrenamtlichen Helfer weit über 10.000 Einsatz- und Übungsstunden für die Sicherheit der Bürger geleistet haben. Die großzügige Ermäßigung im „Eßzimmer“ wird daher als besondere Form der gesellschaftlichen Wertschätzung wahrgenommen.

Die Aktion unterstreicht die enge Verbundenheit zwischen der örtlichen Gastronomie und den Rettungskräften in Volkach. Durch die personengebundenen Bonus-Karten ist sichergestellt, dass die Vergünstigung direkt denjenigen zugutekommt, die sich tagtäglich im Dienst der Allgemeinheit engagieren. Das Team des „Eßzimmers“ möchte mit dieser Initiative einen Beitrag dazu leisten, das zeitintensive Engagement der Feuerwehrleute im Alltag zu würdigen.

