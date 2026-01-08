Besorgniserregend für Schweinfurt: Arbeitslos gemeldete Personen gehen über die saisonalen Effekte hinaus
SCHWEINFURT – Zum Jahresende 2025 ist der regionale Arbeitsmarkt spürbar unter Druck geraten: Im Bezirk der Agentur für Arbeit Schweinfurt ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember auf 9.330 Personen gestiegen.
Dies entspricht einem Zuwachs von 276 Menschen gegenüber dem Vormonat und liegt mit 449 Betroffenen deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote kletterte damit auf 3,7 Prozent. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, macht hierfür eine Kombination aus saisonal bedingten Kündigungen und einer deutlichen konjunkturellen Zurückhaltung der Unternehmen verantwortlich, die über die üblichen winterlichen Effekte hinausgeht.
Die wirtschaftliche Unsicherheit spiegelt sich insbesondere in der sinkenden Einstellungsbereitschaft wider. Mit nur 662 neu gemeldeten Stellen im Dezember verzeichnete die Agentur einen Rückgang sowohl im Vergleich zum November als auch zum Vorjahr. Insgesamt befinden sich zwar noch 4.704 freie Stellen im Bestand, doch agieren viele Betriebe derzeit defensiv und warten die weitere Entwicklung ab. Besonders problematisch erweisen sich zunehmende Passungsschwierigkeiten: Während die Unternehmen primär qualifizierte Fachkräfte suchen, erfüllen viele Bewerber diese spezifischen Anforderungen nicht, weshalb die Arbeitsagentur im neuen Jahr verstärkt auf individuelle Qualifizierungs- und Förderangebote setzen will.
Ein Blick auf die Details zeigt, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) stattfand, wo 5.053 Personen gemeldet waren – ein Plus von 433 gegenüber dem Vorjahr. In der steuerfinanzierten Grundsicherung (Jobcenter) blieb die Zahl mit 4.277 Arbeitslosen im Vorjahresvergleich hingegen nahezu stabil. Sorgen bereitet zudem der Ausbildungsmarkt: Bisher wurden lediglich 733 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, was einem massiven Rückgang von 216 Stellen im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt entspricht.
Trotz der gedämpften Dynamik bleibt der Bedarf in einzelnen Branchen hoch. Die meisten freien Stellen finden sich aktuell im Bereich der wirtschaftlichen Dienstleistungen, im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Die Agentur für Arbeit betont, dass sie Unternehmen und Betroffene mit gezielter Beratung unterstützen wird, um der konjunkturellen Flaute und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
