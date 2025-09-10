Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Kindertagespflege im Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kindertagespflege ist im Landkreis Schweinfurt seit Jahren eine wichtige Ergänzung zu Krippe und Kindergarten. Sie bietet eine flexible Betreuung für Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren und zeichnet sich durch eine familiäre Atmosphäre aus. Die Kosten sind dabei an die Kita-Beiträge im Landkreis angelehnt.
Für Eltern, die eine zuverlässige und planungssichere Betreuung suchen, bietet die Kindertagespflege zahlreiche Vorteile. Qualifizierte Tagesmütter und Tagesväter sorgen in ihren Räumlichkeiten für eine optimale Förderung der Kinder, sei es stundenweise oder ganztägig.
Der Fachdienst Kindertagespflege im Landratsamt Schweinfurt ist der kompetente Ansprechpartner für alle Interessierten. Er hilft bei der Suche nach einer passenden Betreuungsmöglichkeit und steht auch bei Fragen rund um eine inklusive Kindertagespflege zur Seite.
Um die Vielfalt des Angebots auch künftig zu sichern, sucht der Fachdienst kontinuierlich neue qualifizierte oder qualifizierungsbereite Tagespflegepersonen. Das Team unterstützt Interessierte bei der Suche nach geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen und beantwortet alle Fragen rund um die Tätigkeit.
Weitere Informationen sind online unter www.landkreis-schweinfurt.de/kindertagespflege zu finden. Für eine persönliche Beratung kann man sich telefonisch unter 09721-55-448, -486 oder -720 oder per E-Mail an kindertagespflege@lrasw.de an den Fachdienst wenden.
