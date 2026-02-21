Auto IU

Best of Industry Award für ZF in Schweinfurt

Foto: VCG/Sebastian Huhn - Bei der Preisverleihung freuten sich Rainer Schüler, Segmentleiter CVS, Lukas Hofbauer, Leiter Physical Testing - Materials/ Components, Ute Drescher, Chefredakteurin Konstruktion bei MaschinenMarkt, Alex Menschow, Vertrieb & Marketing Maschinenbau, Markus Kuschka, ZF-Prozessexperte Härten
SCHWEINFURT – Der Technologiekonzern ZF ist beim renommierten Best of Industry Award 2025 gleich zweifach für seine Innovationskraft ausgezeichnet worden. In Würzburg erhielt ein Schweinfurter Team den Preis in der Kategorie „Qualität & Präzision“ für ein revolutionäres Prüfverfahren, während der seltene-erden-freie E-Motor I2SM in der Kategorie „Antrieb und Fahrwerk“ triumphierte.

Das interdisziplinäre Team vom Standort Schweinfurt überzeugte die Jury und das Publikum mit einer vollautomatisierten Härteprüfung für induktiv gehärtete Bauteile.

Durch den Einsatz von Robotern konnte die Prüfzeit von einer Stunde auf wenige Sekunden reduziert werden, was die Wirtschaftlichkeit und Präzision in der Fertigung massiv steigert. Zudem sicherte sich ZF mit dem I2SM-Motor, der ohne Seltene Erden auskommt, den ersten Platz in der Automotive-Kategorie und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Antriebslösungen.

