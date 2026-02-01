Auto IU

Beste Aussichten: Jubiläen & Veranstaltungen im Fränkischen Weinland

Beste Aussichten: Jubiläen & Veranstaltungen im Fränkischen Weinland
OCHSENFURT – Das Fränkische Weinland blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2026, das mit hochkarätigen Kultur-Events, historischen Jubiläen und kulinarischen Highlights in Städten wie Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen aufwartet. Den Auftakt macht die Fränkische Feinschmecker-Messe in Iphofen Ende Februar, gefolgt vom internationalen Varietéfestival im Schlosspark Werneck und dem 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg im Mai. Die Region präsentiert sich damit das ganze Jahr über als vielseitiges Ziel für Auszeiten, die Genuss, Inspiration und lebendige Geschichte miteinander verbinden.

Zu den herausragenden Terminen zählt der Sommer in Kitzingen, wo am 25. und 26. Juli das 20-jährige Jubiläum des US-Abzugs mit Ausstellungen, Konzerten und einem Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsfest gefeiert wird. Zeitgleich begeht der Wildpark Schweinfurt am 26. Juli sein 60-jähriges Bestehen und weiht die neue Attraktion „Beopolis – Die Stadt der Vögel“ ein. Im Herbst lockt Karlstadt am 2. Oktober mit den „Kultur Häppli“, einem Format, das die historische Altstadt in eine Bühne für Musik, Kabarett und Kunst verwandelt und den Gästen individuelle Kulturerlebnisse in kleinen Portionen ermöglicht.

Ein besonderes Doppeljubiläum feiert zudem Bad Mergentheim: 200 Jahre nach der Entdeckung der Heilquellen und 100 Jahre nach der Verleihung des Prädikats „Bad“ wird die Kurstadt ihre Quellengeschichte gebührend würdigen. Von der traditionellen Feinschmeckermesse mit über 40 regionalen Erzeugern bis hin zu wellnessorientierten Angeboten bietet das Programm 2026 eine breite Palette für unterschiedliche Zielgruppen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Buchungsmöglichkeiten sind über die jeweiligen städtischen Tourismusportale oder die zentralen Festival-Webseiten abrufbar.

www.fraenkisches-weinland.de

