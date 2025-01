Bestes Wetter für die Kür – Direktkandidat Thorsten Goetz von der Bayernpartei hat die Unterschriften zusammen

SCHWEINFURT – Am letzten Tag der Unterschriftensammlung zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Sonnenschein und frühlingshafte 6 °C locken zahlreiche Menschen auf den Schillerplatz. Die Bayernpartei Unterfranken nutzt das milde Wetter, um nochmals Unterstützer für ihre politischen Ziele zu gewinnen.

Der Schweinfurter Direktkandidat Thorsten Goetz zeigt sich zuversichtlich. Die notwendigen Unterlagen für seine Kandidatur hat er bereits zusammengetragen. Nun setzt er darauf, dass auch die Landesliste der Bayernpartei die erforderlichen Unterschriften erhält, um eine Chance für regionale Politik zu schaffen. In den vergangenen Tagen war vor allem der Nahverkehr ein häufig diskutiertes Thema an den Infoständen, obwohl dieser Bereich größtenteils auf kommunaler Ebene geregelt wird. Ebenso bewegt das St. Josef Krankenhaus viele Bürger, das weiterhin ein wichtiges Anliegen für die Region zu sein scheint.

Unterstützung erhielt Goetz von Mitgliedern des Kreisverbandes, darunter Joana Presche, die ihn beim Infostand in der Spitalstraße tatkräftig unterstützte. Auch in Zukunft möchte Thorsten Goetz für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Schweinfurt und Umgebung ein offenes Ohr haben.

Interessierte können sich weiterhin mit ihren Ideen und Vorschlägen an den Kandidaten wenden. Dafür steht auch das Bürgertelefon der Bayernpartei täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung (mit Anrufbeantworter außerhalb dieser Zeiten).