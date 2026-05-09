Bestnote für die Feuerwehr: Schweinfurter Lebensretter bestehen Leistungsprüfung fehlerfrei
SCHWEINFURT – Wenn jede Sekunde zählt, muss jeder Handgriff sitzen. Das bewiesen zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Schweinfurt am 7. Mai 2026 bei der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung“. Vor den strengen Augen der Schiedsrichter zeigten die Einsatzkräfte eine makellose Vorstellung.
Unter der Aufsicht von Bernd Winkelmann, Kreisbrandinspektor Andreas Schraut und Kreisbrandmeister Thomas Eberl mussten die Teilnehmer verschiedene Szenarien einer technischen Rettung abarbeiten. Das Ergebnis: Alle Aufgaben wurden fehlerfrei und weit innerhalb der Zeitvorgaben absolviert.
Rettung unter Zeitdruck
Das Herzstück der Prüfung war die Vorbereitung einer Personenrettung nach einem schweren Verkehrsunfall. Innerhalb von maximal vier Minuten mussten die Teams folgende Aufgaben meistern:
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Absicherung der Unfallstelle gegen fließenden Verkehr.
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Stabilisierung und Sicherung des verunfallten Fahrzeugs.
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Bereitstellung von Schere und Spreizer (hydraulische Rettungsgeräte).
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Sicherstellung des Brandschutzes und Erstversorgung des Patienten.
Alle Beteiligten meisterten diese Herausforderung souverän und unterstrichen damit den hohen Ausbildungsstand der Schweinfurter Wehr.
Besondere Ehrungen für Routiniers
Stadtbrandinspektor Florian Körblein zeigte sich sichtlich stolz auf seine Mannschaft und lobte das große Engagement in der Vorbereitungsphase. Ein besonderer Meilenstein wurde für zwei Kameraden gefeiert: David Dittmann und Daniel Herterich legten die Prüfung in der Stufe Gold-Rot ab – der sechsten und damit höchsten Stufe, die man in diesem Bereich erreichen kann.
Mit diesem Erfolg beweist die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt erneut, dass die Bürgerinnen und Bürger sich im Ernstfall auf hochprofessionelle und fachlich exzellente Hilfe verlassen können.
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