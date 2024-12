Besuch des Bundestagsabgeordneten Markus Hümpfer in der AWO Tagespflege am Sonnenteller

DITTELBRUNN – Am 18. Dezember 2024 fand in der AWO Tagespflege am Sonnenteller eine festliche Weihnachtsfeier statt, die ganz im Zeichen der Besinnlichkeit, des Zusammenkommens und der Freude stand. Die Feier begeisterte die Gäste mit herzlichen Begegnungen und musikalischen Highlights.

Ein besonderes Highlight war die musikalische Begleitung durch das Saxophon-Ensemble des Musikvereins Hambach. Mit weihnachtlichen Klängen schafften sie eine stimmungsvolle Atmosphäre, die die Anwesenden zum Mitsingen und Mitklatschen einlud.

Die Feier wurde durch zwei besondere Gäste bereichert: Bundestagsabgeordneter Markus Hümpfer überraschte die Teilnehmenden mit einer Spende aus Lebkuchen und Punsch sowie dem diesjährigen Weihnachtsbaum der Tagespflege. Bürgermeister Willi Warmuth überreichte als besonderes Weihnachtsgeschenk das Gesellschaftsspiel „Uno Extreme“. Dieses Geschenk hatte einen besonderen Hintergrund: Schülerinnen und Schüler der Mittelschule am Sonnenteller hatten das Spiel im Rahmen einer Nikolaus-Aktion vorgestellt. Während ihres zweitägigen Besuchs erklärten sie den Tagespflegegästen die Spielregeln und sorgten für viel Spaß sowie schöne Momente des Austauschs zwischen den Generationen.

„Wir danken allen, die zum Gelingen dieser besonderen Feier beigetragen haben – von den Musikanten über unsere Ehrenamtlichen bis hin zu den großzügigen Unterstützern und den engagierten Schülerinnen und Schülern“, sagte Lejla Gallagher, Leiterin der Tagespflege. Sie wünschte allen Gästen, deren Angehörigen, dem gesamten Team sowie allen Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr.