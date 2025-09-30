Besucher des Blaulichttages in Gerolzhofen verlässt Dienststelle mit Strafanzeige und ohne Pullover
GEROLZHOFEN – Der sogenannte Blaulichttag, eine Veranstaltung zur Vorstellung der Arbeit verschiedener Blaulichtorganisationen und der Bundeswehr, endete für einen 45-jährigen Besucher mit einer Strafanzeige. Ein Beamter der Polizei Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bemerkte am Sonntagnachmittag auf dem Pullover des Mannes eindeutige, verbotene Symbole, die einen Straftatbestand verwirklichen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 15:35 Uhr im Umfeld der Polizei Gerolzhofen. Auf dem Oberteil des 45-jährigen Deutschen waren diverse Zeichen aufgedruckt, die insbesondere durch die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden und daher nach dem Strafgesetzbuch verboten sind.
Der Pullover des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.
