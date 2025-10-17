Auto IU
Besucherparkplatz des Landratsamtes am 18. Oktober vollständig gesperrt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Besucherparkplatz des Landratsamts Schweinfurt in der Schrammstraße ist aufgrund von notwendigen Instandhaltungsarbeiten am Gebäude sowie Außenpflegearbeiten ganztägig gesperrt.
Die Sperrung gilt am Samstag, den 18. Oktober 2025, und wird mit dem Abschluss der Arbeiten wieder aufgehoben. Besucher werden gebeten, die Hinweisschilder vor Ort zu beachten und für diesen Zeitraum auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen.
