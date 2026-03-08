Betreuer:innen für Ferienfreizeit gesucht

GRAFENRHEINFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Kreisjugendring Schweinfurt sucht für seine Ferienfreizeit „Zirkuscamp Rafeldinio“ noch engagierte ehrenamtliche Betreuer:innen für die Zeiträume 03.08. – 08.08. und/oder 10.08. – 15.08.2026. Ziel ist es, Kindern ab 7 Jahren eine unvergessliche Ferienwoche voller neuer Erfahrungen, Kreativität und Gemeinschaft zu ermöglichen.

Gemeinsam mit einem großen Team begleitest du die Kinder durch den Zeltlageralltag. Neben der Betreuung im Gruppenzelt gestaltest du aktiv das Freizeitprogramm mit, unterstützt beim Zirkustraining und hilfst dabei, dass das Zeltlager reibungslos läuft und für alle zu einem besonderen Erlebnis wird.

Es werden folgende Leistungen geboten: eine intensive Woche in einem motivierten Team, praktische Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit, viel Raum für eigene Ideen und Kreativität sowie eine Aufwandsentschädigung von 420 € pro Woche.

Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren, Freude an der Arbeit mit Kindern, Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und tatkräftige Unterstützung. Das Zirkuscamp ist eine Kooperation mit dem Caritas Jugendhilfezentrum Maria Schutz in Grafenrheinfeld. Bei Interesse oder Fragen: E-Mail an anne.oertel@kjr-sw.de oder telefonisch Mo, Di, Do 8:00 – 11:30 Uhr unter 09721/6462036.