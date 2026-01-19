Betreuertätigkeit – wie geht das? – Info-Veranstaltung der Offenen Hilfen
SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt laden am Donnerstag, den 29. Januar, zu einem Informationsabend über die rechtliche Betreuung ein. Katja Halbig vom Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) erläutert dabei die gesetzlichen Grundlagen sowie die Rechte und Pflichten, die mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe verbunden sind. Der Vortrag richtet sich sowohl an Angehörige von Menschen mit Behinderung, die eine Betreuung übernehmen möchten, als auch an Personen, die bereits in diesem Amt tätig sind.
Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Gorch-Fock-Straße 13. Neben den fachlichen Ausführungen wird ausreichend Raum für persönliche Fragen der Teilnehmer geboten, um Unsicherheiten im Umgang mit dem Betreuungsrecht zu klären. Die Teilnahme an dem Informationsabend ist kostenfrei, was einen niederschwelligen Zugang zu diesen wichtigen Informationen ermöglicht.
Interessierte werden gebeten, sich bis zum 23. Januar anzumelden. Anmeldungen nimmt die Lebenshilfe Schweinfurt entweder telefonisch unter der Nummer 09721/64645380 oder per E-Mail an offene-hilfen@lh-sw.de entgegen. Durch die Kooperation zwischen dem SkF und der Lebenshilfe wird eine umfassende Beratung sichergestellt, die den Betroffenen mehr Sicherheit in ihrem Handeln geben soll.
