Auto IU

Betriebswirtschaftliche Beratung für Handwerksbetriebe in Haßfurt

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026
Betriebswirtschaftliche Beratung für Handwerksbetriebe in Haßfurt
Bild von This_is_Engineering auf Pixabay
Sparkasse

HASSFURT – Die Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, den 25. Februar 2026, einen kostenfreien Beratungstag für Unternehmer und Existenzgründer im Landratsamt Haßberge an. In den Räumen der Kreisentwicklung am Tränkberg 8 stehen Experten für individuelle betriebswirtschaftliche Fragen zur Verfügung.

Das Beratungsangebot richtet sich an alle bestehenden Handwerksbetriebe sowie an Personen, die eine Gründung im Handwerk planen. Die Themengebiete reichen von der klassischen Existenzgründung und Finanzierungsfragen über die Schwachstellenanalyse bis hin zur Vorbereitung einer Betriebsübergabe. Da die Beratung eine offizielle Dienstleistung der Handwerkskammer ist, bleibt der Service für alle Teilnehmer unentgeltlich.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Deine

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Hierfür kannst du dich direkt an Torsten Zirkel unter der Telefonnummer 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de wenden. Weitere Informationen zu den Serviceleistungen der Kammer findest du zudem auf der Internetseite www.hwk-ufr.de

Das könnte Dich auch interessieren:

Gleichmäßige Garergebnisse und müheloses Wenden auf dem Grill

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026

Mehr

Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

21. Februar 2026
Best of Industry Award für ZF in Schweinfurt

Best of Industry Award für ZF in Schweinfurt

21. Februar 2026
Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

21. Februar 2026
Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand

Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand

21. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)