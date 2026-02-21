Betriebswirtschaftliche Beratung für Handwerksbetriebe in Haßfurt

HASSFURT – Die Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, den 25. Februar 2026, einen kostenfreien Beratungstag für Unternehmer und Existenzgründer im Landratsamt Haßberge an. In den Räumen der Kreisentwicklung am Tränkberg 8 stehen Experten für individuelle betriebswirtschaftliche Fragen zur Verfügung.

Das Beratungsangebot richtet sich an alle bestehenden Handwerksbetriebe sowie an Personen, die eine Gründung im Handwerk planen. Die Themengebiete reichen von der klassischen Existenzgründung und Finanzierungsfragen über die Schwachstellenanalyse bis hin zur Vorbereitung einer Betriebsübergabe. Da die Beratung eine offizielle Dienstleistung der Handwerkskammer ist, bleibt der Service für alle Teilnehmer unentgeltlich.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Hierfür kannst du dich direkt an Torsten Zirkel unter der Telefonnummer 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de wenden. Weitere Informationen zu den Serviceleistungen der Kammer findest du zudem auf der Internetseite www.hwk-ufr.de

