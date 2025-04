Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus – Täter erbeuten an die tausend Euro

LKR. WÜRZBURG – Ein 87-jähriger Mann ist in der letzten Woche Opfer eines Betrugs geworden, bei dem sich die Täter als vermeintliche Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgaben. Sie überzeugten den Senior, ihnen per Fernzugriff Zugriff auf seinen Computer zu gewähren. Diese Gelegenheit nutzten die Täter, um mehrere Überweisungen in Höhe von fast tausend Euro auszuführen.

Bereits Ende März wurde der 87-Jährige in einem längeren Gespräch darüber informiert, dass seine Bankkonten wiederhergestellt werden müssten. Nachdem er den Fernzugriff auf seinen Computer gewährte, erbeuteten die Täter das Geld von verschiedenen Konten des Opfers.

Die Polizei gibt für alle PC- und Laptopnutzer folgende Schutzmaßnahmen:

So schützen Sie sich:

Gewähren Sie niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Rechner, etwa durch die Installation von Fernwartungssoftware.

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Wenn sich ein Servicemitarbeiter ohne Ihre Aufforderung bei Ihnen meldet, legen Sie sofort auf.

Geben Sie keine privaten Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z. B. PayPal) weiter.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs wurden:

Trennen Sie Ihren Rechner sofort vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie die betroffenen Passwörter über einen nicht infizierten Rechner.

Lassen Sie Ihren Rechner auf Viren und Schadsoftware überprüfen und löschen Sie die Fernwartungssoftware.

Kontaktieren Sie die Zahlungsdienste und Unternehmen, deren Zugangsdaten in die Hände der Täter gelangt sind.

Lassen Sie sich von Ihrer Bank beraten, ob bereits getätigte Zahlungen rückgängig gemacht werden können.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Zusätzlich können Sie den Betrugsversuch bei Microsoft melden unter: Microsoft Scam Reporting.