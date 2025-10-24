Betrügerisch Zahngold erlangt
ROTTENDORF – Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr erlangte ein bislang unbekannter Täter durch einen Trick Zahngold im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Zahnarztpraxis in der Würzburger Straße. Das Zahngold war als Spende für gemeinnützige Organisationen in einer Sammelbox vorbereitet. Der Täter gab sich telefonisch als Abholer aus und entwendete die Spendenbox.
Der unbekannte Mann kündigte telefonisch den Austausch der Spendenboxen an und erschien kurz darauf in der Praxis. Nachdem er die Box an sich genommen hatte, verließ er unter einem Vorwand hastig die Praxis und kehrte nicht zurück. Die Zahnarztpraxis verständigte die Polizei, die von einem betrügerischen Erlangen der Spendenbox ausgeht.
Täterbeschreibung:
- Geschlecht/Alter: Männlich, 30–40 Jahre alt
- Größe/Statur: Circa 180 cm bis 185 cm groß, schlank, sportlich bis athletisch
- Aussehen: Süd-/südosteuropäischer Phänotypus, dunkle bis schwarze, kurze Haare
- Bekleidung: Langer dunkler Wollmantel
- Besonderheit: Erkennbares, größeres Tattoo im Nackenbereich, einem Dreieck ähnelnd
- Sprache: Sprach akzentfrei Deutsch
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet Zeugen, die den Täter beobachtet haben, Angaben zu einem möglichen Fahrzeug machen können oder ähnliche Taten/Vorbereitungshandlungen bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.
