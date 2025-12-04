Betrügerische „Handwerker“ im Landkreis Würzburg – Polizei ermittelt und warnt

UNTERPLEICHFELD / MÜHLHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Die unterfränkische Polizei nimmt zwei Meldungen vom Dienstag zum Anlass und warnt vor unseriösen und oftmals betrügerischen Handwerkern. Insbesondere für Arbeiten am Dach oder Reinigungstätigkeiten auf dem Grundstück werden teils völlig überteuerte Preise verlangt. Die Polizei rät daher zur Vorsicht.

Am Dienstag wurde die Polizei darüber informiert, dass zwei Männer in der Rimparer Straße in Mühlhausen handwerkliche Dienste für eine angeblich schadhafte Dachrinne anboten. Kurz danach kam es in der St.-Laurentius-Straße in Unterpleichfeld zu einem ähnlichen Anbahnungsgespräch. Es wurde ein “Freundschaftspreis” in Höhe von 80 Euro pro laufendem Meter Dachrinne angeboten.

In keinem der beiden beschriebenen Fälle kam es zur Ausführung von Arbeiten, dennoch warnt die Polizei in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor der Betrugsmasche:

Unseriöse Handwerkerleistungen werden erfahrungsgemäß auf unterschiedliche Weise angeboten. So gehen immer wieder bei der Polizei Anzeigen über Haustürgeschäfte ein, bei denen Anwohner von den Anbietern regelrecht überrumpelt wurden. Zum Teil wird aber auch mit Zeitungsinseraten oder Prospekteinlagen versucht, einen seriösen Eindruck zu erwecken. Wenn ein Auftrag zustande kommt, werden Arbeiten oft nicht vollständig oder fachgerecht und stattdessen nur mangelhaft durchgeführt. Einige Anbieter verfolgen offenbar das Ziel, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen.

Auch wenn ein strafbares Verhalten nicht zwangsläufig vorliegt, rät die Polizei zur Wachsamkeit bei Angeboten für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Dach oder im Außenbereich des Grundstücks:

Lassen Sie sich von vermeintlich günstigen Offerten oder aufdringlichen Werbern nicht überrumpeln. Mitunter handelt es sich um unseriöse Angebote und geringwertige Handwerkerleistungen.

Erkundigen sie sich im Bedarfsfall bereits frühzeitig nach der Seriosität von Handwerkerfirmen. Beraten Sie sich gegebenenfalls mit Nachbarn, Verwandten oder Bekannten.

Verlangen Sie vor der Auftragserteilung einen detaillierten Kostenvoranschlag. Wird dieser verweigert, ist das bereits ein Indiz für die mangelnde Seriosität des Anbieters.

Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.