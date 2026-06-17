Betrug durch falschen Arzt: Seniorin in Randersacker bestohlen
RANDERSACKER (LKR. WÜRZBURG) – Am Montagnachmittag ist eine 82-jährige Seniorin in Randersacker Opfer von perfiden Callcenter-Betrügern geworden. Unter dem Vorwand, die Kosten für ein lebenswichtiges Medikament eines verunfallten Angehörigen tragen zu müssen, erbeuteten die Täter Bargeld.
Tathergang
Gegen 14:00 Uhr erhielt die Seniorin aus dem Sanderring einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Arzt der Uniklinik ausgab. Er behauptete, ein Angehöriger der Frau liege nach einem schweren Unfall in der Klinik und benötige dringend ein teures Medikament aus der Schweiz, das die Seniorin selbst finanzieren müsse.
In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr übergab die verunsicherte Frau an ihrer Wohnanschrift eine größere Summe Bargeld an einen unbekannten Abholer.
Täterbeschreibung des Abholers
Die Polizei sucht nach dem Mann, der das Geld entgegengenommen hat. Er wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: Männlich
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Größe: ca. 175 cm
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Haare: Dunkle Haare
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Bekleidung: Jeanshose, Jackett, blaues Hemd
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Sprache: Hochdeutsch
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Fluchtweg: Entfernte sich zu Fuß in Richtung der Löwenbrücke
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich des Sanderrings in Randersacker verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
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