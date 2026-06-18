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Betrug durch falschen Maschinenverleih in Sondheim vor der Rhön

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Betrug durch falschen Maschinenverleih in Sondheim vor der Rhön
Symbolfoto: 2fly4
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SONDHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizeiinspektion Mellrichstadt ermittelt wegen eines Betrugsfalls, bei dem hochwertige Baumaschinen entwendet wurden.

Sachverhalt

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr lieh ein unbekannter Mann bei einem Maschinenverleih in der Bad Neustädter Straße diverse Baumaschinen, darunter auch einen Bagger, aus. Die Rückgabe war für Mittwoch vereinbart, erfolgte jedoch nicht. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Täter bei der Anmietung falsche Personalien angegeben. Der Wert der unterschlagenen Maschinen beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Täterhinweise

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Verstrickt und zugenäht

Der Unbekannte war mit einem anthrazitfarbenen VW Touareg mit Fuldaer Kennzeichen (FD-…) unterwegs.

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Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Maschinen, den Täter oder das Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 zu melden.


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