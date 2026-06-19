Betrug durch falschen Maschinenverleih in Sondheim vor der Rhön
SONDHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizeiinspektion Mellrichstadt ermittelt wegen eines Betrugsfalls, bei dem hochwertige Baumaschinen entwendet wurden.
Sachverhalt
Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr lieh ein unbekannter Mann bei einem Maschinenverleih in der Bad Neustädter Straße diverse Baumaschinen, darunter auch einen Bagger, aus. Die Rückgabe war für Mittwoch vereinbart, erfolgte jedoch nicht. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Täter bei der Anmietung falsche Personalien angegeben. Der Wert der unterschlagenen Maschinen beläuft sich auf circa 30.000 Euro.
Täterhinweise
Der Unbekannte war mit einem anthrazitfarbenen VW Touareg mit Fuldaer Kennzeichen (FD-…) unterwegs.
Zeugenaufruf
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Maschinen, den Täter oder das Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 zu melden.
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