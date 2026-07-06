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Betrug in Lohr-Sendelbach: Falscher Arzt täuscht Senior um Wertgegenstände

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Betrug in Lohr-Sendelbach: Falscher Arzt täuscht Senior um Wertgegenstände
Symbolfoto: 2fly4
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LOHR AM MAIN, OT SENDELBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am vergangenen Freitag wurde ein Senior Opfer von Callcenter-Betrügern. Die Täter gaben sich als Ärzte aus und erbeuteten unter dem Vorwand, ein lebenswichtiges Medikament finanzieren zu müssen, Bargeld.

Hergang der Tat

Gegen 12:30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf von einem Betrüger, der behauptete, der Sohn des Seniors liege mit einer schweren Krebserkrankung im Krankenhaus. Um die Behandlung durch ein spezielles Medikament sicherzustellen, müsse der Vater zunächst in Vorkasse treten; eine spätere Kostenerstattung durch die Krankenversicherung wurde in Aussicht gestellt.

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Unter dem Eindruck dieser dramatischen Schilderung übergab der Senior gegen 13:30 Uhr an seiner Wohnadresse im Veilchenweg Bargeld an einen unbekannten Abholer. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Tulpenweg.

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Täterbeschreibung

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

  • Geschlecht/Alter: Männlich, circa 60 bis 70 Jahre alt

  • Statur: Etwa 175 cm groß

  • Haare: Dunkel

  • Bekleidung: Trug einen dunkelbraunen Hut und ein dunkelbraunes Sakko

  • Zubehör: Mit einer dunklen Ledergeldtasche unterwegs

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich des Veilchenwegs oder Tulpenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 zu melden.


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