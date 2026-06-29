Betrugsversuch in Diebach: Falscher Polizeibeamter flüchtet
HAMMELBURG/DIEBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstag versuchten Unbekannte mit einer Betrugsmasche an das Ersparte eines Seniors zu gelangen. Ein als Polizeibeamter getarnter Abholer verschaffte sich Zugang zum Wohnhaus, ergriff jedoch nach dem Verdacht der Ehefrau ohne Beute die Flucht.
Hergang
Ein Senior erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, das Haus wegen mehrerer Einbrüche nach Spuren absuchen zu müssen. Vor Ort ließ sich der Unbekannte eine Münzsammlung zeigen. Nachdem die Ehefrau des Seniors skeptisch wurde und den Polizeinotruf verständigte, flüchtete der Mann ohne Beute.
Täterbeschreibung
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Alter: ca. 20 Jahre
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Erscheinungsbild: dunkle Hautfarbe, kurze Haare
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Bekleidung: dunkle Kleidung
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
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