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Betrunken am Steuer: 55-Jähriger rammt Auto und prallt gegen Baum

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026
Betrunken am Steuer: 55-Jähriger rammt Auto und prallt gegen Baum
Symbolfoto: 2fly4
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FLADUNGEN – Ein heftiger Unfall am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Rhön-Grabfeld hat für einen Autofahrer drastische Konsequenzen. Der 55-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab, rammte ein geparktes Auto und krachte frontal gegen einen Baum. Wie sich herausstellte, war der Mann massiv alkoholisiert. Die Polizei beschlagnahmte noch vor Ort seinen Führerschein.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr, als der Fahrer eines Opels den Weiherweg in Fladungen in Fahrtrichtung Flurstraße befuhr.

Fahrt endet am Baum – Fahrer bleibt wie durch ein Wunder unverletzt

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Schon auf der Strecke verlor der 55-jährige rumänische Staatsbürger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte zunächst einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Hyundai. Doch das stoppte den Opel nicht: Der Wagen kam komplett von der Fahrbahn ab und prallte schließlich ungebremst gegen einen Baum. Trotz der Wucht des Aufpralls hatte der Unfallverursacher großes Glück und blieb völlig unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen und dem Baum beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

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Alkoholtest zeigt weit über 1,1 Promille

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Mellrichstadt schnell die Ursache für die unkontrollierte Fahrt: Den Polizisten schlug ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht prompt und zeigte einen Wert von deutlich über 1,1 Promille – die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit war damit weit überschritten.

Für den 55-Jährigen ging es daraufhin direkt zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein durfte der Mann ebenfalls nicht behalten: Das Dokument wurde von den Beamten an Ort und Stelle sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des dringenden Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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