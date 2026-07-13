Betrunken am Steuer – 69-Jähriger verursacht Unfall mit 2,6 Promille

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG – Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer hat am Sonntagnachmittag ein Verkehrsschild touchiert und ist anschließend auf dem Gelände einer Tankstelle zum Stehen gekommen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 69-Jährige gegen 16:15 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße „Zur Gänswiese“ unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, touchierte ein dortiges Informationsschild und kam letztlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Nach Eingang der Mitteilung begab sich eine Streife der Miltenberger Polizei vor Ort. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die Beamten bei dem 69-jährigen Deutschen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Der Führerschein und die Pkw-Schlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Polizei setzt weiterhin auf gezielte Verkehrskontrollen

Das Polizeipräsidium Unterfranken wird im Jahr 2026 die Fahrtüchtigkeit weiterhin stark im Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit behalten. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit weiteren Kontrollen auf unterfränkischen Straßen rechnen.

Ziel ist es, rücksichtslose Fahrer, die sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen und dadurch das Leben oder die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährden, aus dem Verkehr zu ziehen.