Betrunken mit E-Scooter gestürzt – 53-Jährige beleidigt Polizisten

BAD KISSINGEN – Eine 53-jährige E-Scooter-Fahrerin muss sich nach einer Polizeikontrolle wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung verantworten. Die Frau war mit mehr als zwei Promille unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20:15 Uhr in der Kasernenstraße. Polizeibeamte kontrollierten die Frau, nachdem sie mit ihrem E-Scooter gestürzt war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Zunächst wehrte sich die 53-Jährige gegen den Transport ins Krankenhaus und die Maßnahme. Nach einem klärenden Gespräch zeigte sie sich schließlich kooperativ und stimmte der Blutentnahme zu.

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Während des Einsatzes beleidigte die Frau jedoch mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte sie die Dienststelle wieder verlassen.

Gegen die 53-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung ermittelt.