Betrunken mit Schaden und plattem Reifen gefahren – dann im Auto eingeschlafen

PROSSELSHEIM – Dank der schnellen Reaktion eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstagabend ein offensichtlich stark alkoholisierter Autofahrer bei Prosselsheim gestoppt werden. Gegen 20:30 Uhr meldete der Zeuge ein Fahrzeug mit erheblichen Schäden, das trotz kaputtem Reifen unbeirrt weiterfuhr.

Der Vorfall begann in Schwanfeld, wo der Zeuge an einer Einmündung wartete und einen beschädigten Toyota in Richtung Dipbach vorbeifahren sah. Das Fahrzeug hatte frische Unfallspuren im Frontbereich, und der hintere linke Reifen war platt. Weder auf Hupen noch Lichtzeichen reagierte der Fahrer.

Der Zeuge entschloss sich, dem Wagen zu folgen und parallel die Polizei zu informieren. Während der Fahrt durch Dipbach löste sich der defekte Reifen schließlich vollständig von der Felge. Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. In Prosselsheim hielt der Mann kurz an, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend einfach weiter. Kurz darauf stellte er sein Fahrzeug am Straßenrand ab, blieb jedoch im Auto sitzen.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, fanden sie den 36-jährigen Fahrer schlafend im Auto vor. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Führerschein wurde ihm noch vor Ort entzogen.

Die genaue Ursache der Unfallschäden am Fahrzeug ist bislang ungeklärt. Wo der Mann den Schaden verursachte, konnte bislang nicht nachvollzogen werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die auf der Strecke zwischen Schwanfeld und Prosselsheim etwas beobachtet haben, sich zu melden.