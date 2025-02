Betrunkener Autofahrer flieht nach Unfall mit 2,5 Promille

WÜRZBURG – Betrunkener Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall und wird später gestellt

Am Montagabend gegen 17:40 Uhr kam es in der Alfred-Nobel-Straße in Würzburg/Dürrbachtau zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer touchierte einen auf einem Taxiplatz wartenden BMW und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Der geschädigte Taxifahrer reagierte geistesgegenwärtig und verständigte nicht nur die Polizei, sondern folgte dem Flüchtigen bis zu einer Lagerhalle. Dort jedoch konnte der Audi-Fahrer zunächst nicht aufgefunden werden.

Die Polizei stellte den 41-Jährigen später an seiner Wohnanschrift. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 2,5 Promille. Um einen möglichen Nachtrunk auszuschließen, musste er sich zwei Blutentnahmen unterziehen.

Gegen den Mann wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt. Zudem wird ein Entzug der Fahrerlaubnis geprüft.