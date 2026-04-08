Betrunkener Autofahrer überfährt Verkehrsinsel: Über zwei Promille am Steuer
SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am späten Sonntagabend hat ein 39-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2272 einen erheblichen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war unter massivem Alkoholeinfluss unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel steuerte.
Gegen 22:10 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er den Unfall beobachtet hatte. Der Fahrer eines weißen VW Passat war in Fahrtrichtung SENNFELD unterwegs, als er im Bereich einer Verkehrsinsel die Kontrolle verlor und diese frontal überfuhr.
Deutliche Alkoholisierung bei Unfallaufnahme festgestellt
Beim Eintreffen der Streifenbesatzung bestätigte sich der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit schnell. Ein bei dem 39-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund der Schwere des Verstoßes wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo er sich einer angeordneten Blutentnahme unterziehen musste.
Fahrzeugschaden und Ermittlungsverfahren
Der VW Passat wurde bei der Kollision mit der Verkehrsinsel so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die Polizei Schweinfurt hat gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein des Mannes dürfte im Rahmen des Verfahrens sichergestellt werden.
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