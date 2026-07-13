Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall – Führerschein sichergestellt

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Am Sonntagmorgen kam es zwischen Langendorf und Trimberg zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher war alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Medikamenten. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Dem Mann wurden sowohl der Führerschein als auch seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Sonntag, gegen 09:15 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer die B 287 entlang. Als dieser bremste, konnte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf über 6.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 59-jährige Unfallverursacher mit mehr als 0,5 Promille alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei beschlagnahmte vor Ort den Führerschein des Mannes und stellte auch seine Fahrzeugschlüssel sicher. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung darf er keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Bei beiden Männern handelt es sich um deutsche Staatsbürger.