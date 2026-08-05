Betrunkener belästigt Parkbesucher und greift Polizisten an

BAD BRÜCKENAU – Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann hat am Montagabend im Siebener Park mehrere Frauen und Kinder belästigt. Als die Polizei einschritt, widersetzte sich der 58-Jährige den Maßnahmen und griff die Beamten an.

Gegen 18.50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen berichteten, dass ein Mann im Siebener Park Anwesende beschimpfe und belästige. Eine Streife traf den 58-jährigen Deutschen vor Ort an. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich verbal aggressiv und zeigte sich völlig uneinsichtig.

Da der Mann einem Platzverweis nicht nachkam und versuchte, die Beamten anzugreifen, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während des Einsatzes beleidigte und bedrohte er die Polizisten fortlaufend. Auch auf dem Transport sowie auf der Dienststelle setzte er seinen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen fort.

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Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der 58-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.