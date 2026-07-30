Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

BAD KISSINGEN – Ein 32-jähriger Mann hat am Mittwochabend nach einem Polizeieinsatz vor einem Supermarkt Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt.

Gegen 18.15 Uhr verständigte der Leiter eines Supermarktes in der Von-Hessing-Straße die Polizei, nachdem sich ein Mann vor dem Eingangsbereich aufgehalten, auf den Boden gespuckt und trotz Aufforderung das Gelände nicht verlassen hatte.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der deutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Da der Mann auch gegenüber den Polizeikräften aggressiv auftrat und einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

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Der 32-Jährige versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch im Bereich der Sparkasse eingeholt werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er musste gefesselt werden.

Auf der Polizeidienststelle musste sich der Mann in der Gewahrsamszelle übergeben und gab zudem an, an einem Herzleiden zu leiden. Daraufhin wurde der Rettungsdienst verständigt, der ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.