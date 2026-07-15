Betrunkener Lkw-Fahrer stößt gegen Erdgascontainer – Führerschein beschlagnahmt

BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN – Am Montagabend stieß der Fahrer eines Sattelzuges auf dem Gelände einer Tankstelle gegen einen Erdgascontainer. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Der Fahrer war mit etwa 1,1 Promille alkoholisiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Montag gegen 22:00 Uhr fuhr der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf dem Gelände einer Tankstelle in der Würzburger Straße gegen einen Erdgascontainer und beschädigte diesen.

Mehrere unbeteiligte Zeugen konnten den Unfall beobachten und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreife befand sich der verantwortliche Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit schlafend in seiner Zugmaschine.

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Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Erdgascontainer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Am Heck des Anhängers entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Polizei Kitzingen hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 61-Jährigen eingeleitet.