Betrunkener Mann mit drei Promille im Stadtgebiet unterwegs – Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet – Gewahrsam angeordnet

BAD NEUSTADT A. D. SAALE. LKR. RHÖN-GRABFELD – Passanten teilten am Freitagnachmittag eine stark betrunkene und augenscheinlich hilflose Person mit. Bei der anschließenden Kontrolle begann der 36-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen und ging diese körperlich an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Die Mitteilung über den Mann, der in der Meininger Straße unterwegs war, ging gegen etwa 14:30 Uhr ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Neustadt war schnell vor Ort und konnte den 36-Jährigen auf einer Parkbank sitzend antreffen. Hierbei zeigte dieser bereits deutliche Anzeichen auf einen vorangegangen Alkohol- und Drogenkonsum. Im Laufe des Gesprächs begann er schließlich die Beamten verbal zu beleidigen und ging einen Polizeibeamten unvermittelt körperlich an.

Der 36-Jährige musste in der Folge zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt Zudem wurde der Streifenwagen beschädigt.

Der Aggressor wurde in der Folge zur Dienststelle transportiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund drei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen eines Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.