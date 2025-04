Betrunkener Mann weckte Wohnmobilisten

LOHR A.MAIN – Am frühen Morgen des 25. April 2025 kam es an der Mainlände in Lohr zu einem ungewöhnlichen Vorfall, der letztlich in einer polizeilichen Gewahrsamnahme endete. Ein 53-jähriger Mann war gegen 2 Uhr entlang des Parkplatzes an der Mainlände unterwegs und schlug gegen mehrere dort abgestellte Wohnmobile, wodurch deren Insassen aus dem Schlaf gerissen wurden.

Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr stellte bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen, dem er zunächst auch nachkam.

Doch bereits wenig später, gegen 2:30 Uhr, tauchte der 53-Jährige erst in der Notaufnahme des Klinikums Main-Spessart und kurz darauf bei der PI Lohr auf. Da er aufgrund seiner Alkoholisierung stark desorientiert wirkte und sich nicht mehr zurechtfand, sahen sich die Beamten gezwungen, ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam zu nehmen.