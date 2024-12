Betrunkener Pkw-Fahrer greift Polizeibeamte und verletzt diese

SCHWARZACH AM MAIN – Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss brachte am Sonntagmorgen einen 26-Jährigen in die Haftzelle der Polizeiinspektion Kitzingen.

Der Mann wurde nach einer deutlichen Alkoholisierung zunächst an seiner Wohnanschrift von den Beamten angetroffen. Er und seine weibliche Begleitung verhielten sich dabei äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber der Polizeistreife.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen eskalierte die Situation, als der Beschuldigte in Richtung der Beamten schlug und erheblichen Widerstand leistete. Daraufhin wurde er zur Polizeidienststelle gebracht, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm, um den Alkoholwert gerichtsfest nachzuweisen.

Sowohl der 26-Jährige als auch seine Lebensgefährtin sehen nun mehreren Strafanzeigen entgegen.