Betrunkenes Paar beschäftigt gleich mehrere Streifen

KITZINGEN – Ein amtsbekanntes, betrunkenes Paar beschäftigte in der Nacht zum Sonntag über mehrere Stunden die Polizei Kitzingen. Zunächst erstattete ein Geschwisterpaar Anzeige wegen Körperverletzung und Diebstahls.

Die beiden Geschädigten gaben an, gegen 21:45 Uhr von einer 47-jährigen Frau und deren 44-jährigen Freund zunächst verbal und später körperlich angegriffen worden zu sein. Nachdem es in der Innenstadt von Kitzingen zu einem Streit gekommen war, lauerten die Täter den Geschwistern an deren Wohnanschrift auf. Die 47-Jährige schlug mit einer Peitsche auf eines der Opfer ein und verletzte es leicht, während ihr 44-jähriger Freund das andere Opfer zu Boden schlug und ebenfalls leicht verletzte. Anschließend entwendeten die Täter den Rucksack der Geschwister, in dem sich Geldbeutel und Handy befanden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg durchsuchten mehrere Streifen der Polizei Kitzingen die Wohnung der beiden Täter und fanden das komplette Diebesgut. Da die Täter erheblich betrunken waren und mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Währenddessen leistete die 47-jährige Frau erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten, weshalb sie gefesselt zur Inspektion Kitzingen gebracht werden musste.

Die beiden Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Eigentums- und Gewaltdelikten.

Die Polizei Kitzingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09321/1410 zu melden.