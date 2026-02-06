Bevölkerungsschutz: Landratsamt Schweinfurt beschafft neue mobile Sirenenanlage

LANDKREIS SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper hat offiziell eine neue mobile Sirenenanlage an die Freiwillige Feuerwehr Üchtelhausen übergeben, um die Warninfrastruktur im Landkreis Schweinfurt weiter zu stärken. Die Erneuerung der Anlage wurde vom Landratsamt Schweinfurt finanziert und durch den Freistaat Bayern bezuschusst, um im Ernstfall eine schnelle und zielgerichtete Warnung der Bevölkerung sicherzustellen.

Im Landkreis Schweinfurt kommen insgesamt 12 landkreiseigene mobile Sirenen zum Einsatz, die bei verschiedenen Feuerwehren stationiert sind. Diese Anlagen können auf Einsatzfahrzeugen montiert werden und ermöglichen es, die Bürger nicht nur mit Sirenensignalen, sondern auch mit gezielten Lautsprecher-Durchsagen vor Gefahren wie Bränden, Hochwasser oder Gefahrstoffaustritten zu warnen. Geführt werden diese Einheiten im Einsatzfall durch den Kreisbrandmeister für Katastrophenschutz.

Bei der Übergabe, die im Beisein von Bürgermeister Johannes Grebner und Kreisbrandrat Alexander Bönig stattfand, betonte Landrat Töpper den hohen Stellenwert einer bestmöglichen Ausstattung: „Im Ernstfall gilt es, unsere Bürgerinnen und Bürger schnell und zielgerichtet zu warnen.“ Er sprach den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den 29 Landkreis-Gemeinden zudem seinen Dank für ihre stete Einsatzbereitschaft aus.

Für Bürger, die sich über die eigene Notfallvorsorge informieren möchten, stellt das Landratsamt kompakte Informationen in einem Flyer bereit. Dieser kann unter der Adresse www.landkreis-schweinfurt.de/notfallvorsorge heruntergeladen werden.