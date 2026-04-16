Bewegung und Lebensfreude: Erlebnistanz im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt am Mittwoch, den 22. April 2026, erneut zum „ErlebniSTanz“ ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an Senioren, die in geselliger Runde ihre körperliche Beweglichkeit fördern und gleichzeitig geistig aktiv bleiben möchten.
Unter der Leitung der erfahrenen Tanzkreisleiterin Christine Pecht bietet der Kurs eine bunte Mischung aus Kreistänzen und Paartänzen zu Musik aus aller Welt. Das Konzept verfolgt das Ziel, Freude an der Bewegung zu vermitteln, ohne dass tänzerische Vorkenntnisse erforderlich sind. Neben dem sozialen Erleben werden durch die abwechslungsreichen Choreografien Kondition, Reaktionsvermögen und Konzentration gestärkt.
Einstieg jederzeit möglich
Interessierte, die das Angebot kennenlernen möchten, sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und etwas für die eigene Gesundheit zu tun.
Termindetails und Kontakt
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Datum: Mittwoch, 22. April 2026
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Uhrzeit: 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
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Ort: Mehrgenerationenhaus Haßfurt
Für Rückfragen steht das Team des Mehrgenerationenhauses telefonisch unter der Nummer 09521 9528250 zur Verfügung.
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