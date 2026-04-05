Bewegungsabenteuer im Alltag: Kooperation stärkt Familien in Haßfurt
HASSFURT – Im Rahmen des Projekts „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ fand vergangene Woche ein praxisnaher Workshop für Eltern mit Kleinkindern im Mehrgenerationenhaus statt. Das Angebot „Bewegungsabenteuer – Spiel und Spaß im Haus“ verdeutlichte, wie einfache Haushaltsgegenstände zur motorischen Förderung genutzt werden können.
Die Veranstaltung ist das Ergebnis einer engen Kooperation zwischen dem Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Schweinfurt. Im Netzwerk „Junge Eltern/Familien“ entwickeln beide Institutionen regelmäßig Konzepte, die Eltern im Alltag unterstützen und gleichzeitig den Austausch sowie das gemeinsame Erleben von Eltern und Kindern fördern.
Spielerische Förderung mit Haushaltsmitteln
Referentin Katharina Schuler vom AELF Schweinfurt leitete die teilnehmenden Familien an und zeigte auf, dass Bewegungsförderung für Ein- bis Dreijährige weder teures Equipment noch großen Aufwand erfordert. Im Fokus standen Übungen, die sich unkompliziert in den Tagesablauf integrieren lassen und dabei Gegenstände nutzen, die in jedem Haushalt vorhanden sind.
Der besondere Mehrwert für die Teilnehmenden lag in der direkten Umsetzung: Eltern und Kinder konnten die Bewegungsspiele vor Ort gemeinsam ausprobieren. Diese Verbindung von theoretischen Impulsen und praktischem Erleben wurde von den Familien als besonders motivierend bewertet.
Hintergrund und Förderung
Die Initiative zielt darauf ab, die motorische Entwicklung von Kindern frühzeitig zu unterstützen und die Eltern-Kind-Bindung nachhaltig zu festigen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen MGH und AELF unterstreicht die Bedeutung lokaler Netzwerke für die Familienarbeit in der Region.
Das Projekt „ElternChanceN“ wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.
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