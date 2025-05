Bewerbungsaufruf: Projektideen zur Unterstützung des Bürgerengagements gesucht

LANDKREIS SCHWEINFURT – Bürger, Vereine und Organisationen im Landkreis Schweinfurt können sich auch 2025 im Rahmen des LEADER-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement III“ um finanzielle Unterstützung für ihre Kleinprojekte bewerben.

Landrat Florian Töpper, 1. Vorsitzender der LAG Schweinfurter Land e. V., freut sich über die Fortsetzung des Projekts, das ehrenamtliches Engagement unkompliziert fördert. Für die aktuelle Förderperiode 2023-2027 stehen insgesamt 55.556 Euro zur Verfügung, wovon 90 Prozent vom Freistaat Bayern und 10 Prozent von der LAG Schweinfurter Land e. V. getragen werden.

Voraussetzungen für die Bewerbung:

Die Kleinprojekte müssen mindestens einem Entwicklungsziel der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) dienen und das Bürgerengagement im Schweinfurter Land stärken. Die Entwicklungsziele sind:

Daseinsvorsorge, sozialen Zusammenhalt und Ehrenamt stärken

Tourismus, Naherholung und Kultur weiterentwickeln

Regionale Wertschöpfung und stabile Wirtschaftsstrukturen partnerschaftlich gestalten

Umwelt, Naturraum, Klima und Ressourcen schützen

Die beantragte Förderung soll die Kosten für das Kleinprojekt möglichst decken.

Antragsberechtigt:

Einzelpersonen, Vereine und Organisationen mit Sitz im Gebiet der LAG. Ausgenommen sind Organisationen mit politischen Zielen sowie kommunale Körperschaften und Regionalinitiativen.

Förderung:

Der Zuschuss beträgt 100 Prozent der Netto-Kosten, maximal 3.000 Euro pro Projekt. Die Gesamtbruttokosten dürfen 14.000 Euro nicht übersteigen. Für diesen ersten Aufruf stehen 13.889 Euro Förderbudget bereit.

Informationen und Bewerbung:

Alle Informationen und Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage der LAG verfügbar: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Flag-schweinfurterland.de%2Faktuelles%2Funterstuetzung-buergerengagement

Bewerbungsschluss:

Bewerbungen müssen bis zum 1. August 2025 über das Online-Formular, per E-Mail an lag@lrasw.de oder per Post eingegangen sein.