Bewerbungsfrist für Regionalbudget und Öko-Kleinprojekte am 31.1.2025

OBERES WERNTAL – Noch bis zum 31. Januar 2025 können Projektträgerinnen und Projektträger aus der Region ihre Anträge für die beiden beliebten Förderprogramme, das Regionalbudget und die Öko-Kleinprojekte-Förderung, einreichen. Diese Initiativen, getragen von der ILE Oberes Werntal und dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, unterstützen Kleinprojekte in der Region.

Im Jahr 2024 erhielten 23 Projekte finanzielle Mittel über das Regionalbudget, während sieben Projekte durch die Öko-Kleinprojekte-Förderung unterstützt wurden. Beide Fördermöglichkeiten sind gezielt auf ehrenamtliches Engagement und die Förderung der Bio-Landwirtschaft in der Region ausgerichtet.

Förderbedingungen und Antragstellung

Regionalbudget:

Das Regionalbudget richtet sich an Projekte, die den Zielen des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) Oberes Werntal entsprechen. Es fördert Vorhaben, die zur Weiterentwicklung der Region als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum beitragen. Zuschüsse von bis zu 70 % sind möglich, sofern die förderfähigen Gesamtausgaben 20.000 € brutto nicht überschreiten. Die Projekte müssen bis Herbst 2025 abgeschlossen sein, und der Nachweis der Durchführung muss bis spätestens 22. September 2025 vorliegen.

Interessierte können ihre Anträge bis zum 31. Januar 2025 bei der ILE Oberes Werntal einreichen. Weitere Informationen, Formulare und Ansprechpartner finden Sie unter www.oberes-werntal.de („über die ILE“ / Regionalbudget) oder per Telefon bei Eva Fenn und Angelika Schmitt unter 09726 915527 sowie per E-Mail an info@oberes-werntal.de.

Öko-Kleinprojekte:

Diese Förderung unterstützt Nettoausgaben für Projekte, die regionale Bio-Wertschöpfungsketten stärken, zur Biolandwirtschaft beitragen oder den Bio-Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung erhöhen. Zudem werden Vorhaben gefördert, die die Bewusstseinsbildung für regionale Bio-Landwirtschaft voranbringen. Die maximale Fördersumme beträgt 50 %, und auch hier dürfen die Gesamtausgaben 20.000 € netto nicht übersteigen.

Projektanträge können ebenfalls bis zum 31. Januar 2025 gestellt werden. Formulare und weitere Informationen sind auf der Website der Öko-Modellregion unter www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal/projekte abrufbar. Anfragen beantwortet Anja Scheurich unter 09726 9067 24 oder per E-Mail an oekomodellregion@oberes-werntal.org

Welche Förderung ist die richtige?

Regionalbudget: Für alle Projekte, die nicht mit biologischen Lebensmitteln in Verbindung stehen.

Öko-Kleinprojekte: Für Projekte, die sich auf biologische Lebensmittel, Bio-Landwirtschaft oder verwandte Themen konzentrieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Ideen und Projekte für die Region finanziell fördern zu lassen!