Bewohner wird bei Brand in Sand schwer verletzt
SAND AM MAIN / LKR. HASSBERGE – Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr, kam es im Geschwister-Scholl-Ring zum Brand einer Kellerwohnung in einem Mehrparteienhaus. Der 41-jährige Wohnungsinhaber wurde von der Feuerwehr schwer verletzt aus den dichten Rauchschwaden gerettet und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Das Feuer brach offenbar aufgrund einer glimmenden Zigarette im Inneren der Wohnung aus. Der 41-jährige deutsche Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Brandes mit fast 3 Promille erheblich alkoholisiert und erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung.
Sachschaden und Ermittlungen
- Schaden: Die Wohnung des Mannes wurde durch die Flammen und das Löschwasser stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.
- Verletzte: Weitere Bewohner des Anwesens wurden nicht verletzt.
- Ermittlungen: Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den Wohnungsinhaber aufgenommen.
- Einsatzkräfte: Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort; der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
