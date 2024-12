Bezaubernd weihnachtliche Stimmung und große Begeisterung bei den Volkacher Jahreskonzerten

VOLKACH – Das 3. Adventswochenende in Volkach war auch in diesem Jahr wieder von den traditionellen Jahreskonzerten der Musikschule geprägt. Die Mainschleifenhalle, festlich von der Bläserjugend geschmückt, war bis auf den letzten Platz besetzt. Die feierliche Atmosphäre übertrug sich sofort auf das begeisterte Publikum.

Das Jugendblasorchester (JBO) Volkach eröffnete das Konzert am Samstag unter der Leitung von Armin Stawitzki mit dem Stück „For unto us“ aus Händels Messias. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Heiko Bäuerlein beeindruckten die jungen Trompeterinnen Jana Brandt und Emma Sebald mit ihren Soli im Stück „My secret love song“, was großen Applaus und Anerkennung von Sebastian Karl, der durch den Abend führte, einbrachte.

Das Orchester überzeugte weiter mit „I will always love you“, wobei sich ein voll ausgeglichener Klang entfaltete. In ihrer Rede drückte Musikschulleiterin Theresa Romes ihre Freude darüber aus, dass das Jugendblasorchester die anspruchsvolle „Free World Fantasy“ spielte – ein Werk, das die Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg thematisiert. Besonders differenzierte und vielfältige Klänge wurden dem Orchester durch Dirigent Armin Stawitzki entlockt. Für die passende Weihnachtsstimmung sorgte das Medley „Swing into Christmas“.

Im zweiten Konzertteil glänzte das renommierte Symphonische Blasorchester (SBO) Volkach, das mit 65 Musikerinnen und Musikern optimal besetzt war. Nach einer eigens vom Dirigenten Manuel Scheuring für die Jahreskonzerte komponierten Fanfare, begeisterte das Orchester mit „Into the Empire“ und setzte ein musikalisches Highlight mit dem Jurassic Park Theme von John Williams, das insbesondere Filmmusik-Fans im Publikum entzückte. Zwei herausfordernde, sakrale Stücke, „Sankt Cäcilia“ und „Sacri Monti“, meisterte das Orchester ebenfalls mit Bravour.

Besonders beeindruckend war das „Tuba Konzert“ von James Curnow, in dem Norbert Kestler das Instrument des Jahres mit wunderbarem Legato und einem lebendigen, rhythmisch anspruchsvollen Allegro präsentierte.

Das Konzert fand einen festlichen Höhepunkt, als das Publikum bei „Tochter Zion“ gemeinsam mit den Orchestern in ein begeistertes Finale einstimmte. Der abschließende Applaus und die Forderung nach einer Zugabe zeigten deutlich, wie sehr das Publikum von der Leistung der Musiker beeindruckt war.